Şaşkın sürücü pazarı birbirine kattı

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi üzerinden Kızılay istikametinde seyreden 06 GDB 78 plakalı otomobil, isminin K. olduğu öğrenilen sürücünün direksiyonu sağa kırması sonucu, Ayrancı Pazar Yeri'ne yöneldi. Kaldırımı aşan otomobil, pazara inen basamaklarda asılı kaldı.

Pazara girmek için ayak diretti

O esnada tezgahlarını kurmaya çalışan pazar esnafı, asılı kaldığı yerde patinaj yaparak ilerlemeye çalışan otomobilin yanına gelerek, sürücüye geri gitmesi gerektiğini söyledi. Alkollü olduğu belirtilen sürücü, pazarcıları dinlemeyerek otomobili merdivenlerden aşağı indirmek için zorlamaya devam etti.

Araç sürücüsüne söz geçiremeyen pazarcılar, polise ihbarda bulundu. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis memuru da sarhoş sürücüye araçtan inmesi yönünde ikazda bulundu. Polisin müdahalesine karşı koyduğu belirtilen şahsın, küfürler savurarak görevli kadın memurun üzerine yürüdüğü ifade edildi.

Pazarda tezgahları kurmakla uğraştıkları sırada, otomobilin kaldırıma çarptığını belirten pazar esnaflarından Ersin Acıhan, “Önce geldi kaldırıma çarptı, buradan dönecek zannettim. Baktım, pazarın içine doğru girmeye çalışıyor. Durmasını söyledik, hiç oralı olmadı. Esnaf arkadaşlar geldi, beraber durdurduk” ifadelerini kullandı.

“Küfürleri duymamak için en son kapıyı üzerine kapattılar”

Aracın geri geri çıkması için yardım etmeye çalıştıklarını aktaran Acıhan, uzun uğraşlarına rağmen ikna olmayan sürücünün, aracı pazara sokmak için dakikalarca olduğu yerde patinaj yaptırdığını belirtti. Gözü dönüş şahsın, ihbarla gelen polis ekiplerine de küfürler savurarak saldırdığını söyleyen Acıhan, “Polis arkadaşlar müdahale etmeye çalışınca karşı koymaya başladı. Yol olmadığını göre göre girmeye çalıştı. Bir de patinaj çektirdi arabaya, yoksa tezgahlara dalacaktı. Polislere küfürler savurdu, küfürleri duymamak için en son kapıyı üzerine kapattılar” şeklinde konuştu.

Daha sonra olay yerine gelen destek ekipleri, şahsı araçtan indirerek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Caner Ünver

