Saso Filipovski: 'Topu paylaşarak iyi basketbol oynadık'

Banvit, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray Odeabank’ı 91-72’lik skorla yendi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Banvit Başantrenörü Saso Filipovski ile oyunculardan Taylor açıklamalarda bulundu. Maç boyunca iyi iş çıkardıklarını söyleyen Filipovski, “Oyuncularımı, teknik ekibimi tebrik ederim. Özelikle topu paylaşarak iyi basketbol oynadık. Galatasaray’a bundan sonrası için başarılar diliyorum” diye konuştu.

Taylor ise Galatasaray’a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

