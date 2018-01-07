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Saso Filipovski: 'Topu paylaşarak iyi basketbol oynadık'

Banvit Başantrenörü Saso Filipovski, Galatasaray Odeabank karşısında topu paylaşarak iyi basketbol oynadıklarını söyledi.

Saso Filipovski: Topu paylaşarak iyi basketbol oynadık

07 Ocak 2018 20:00
Saso Filipovski: 'Topu paylaşarak iyi basketbol oynadık' - Tıkla İzle

Banvit, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray Odeabank’ı 91-72’lik skorla yendi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Banvit Başantrenörü Saso Filipovski ile oyunculardan Taylor açıklamalarda bulundu. Maç boyunca iyi iş çıkardıklarını söyleyen Filipovski, “Oyuncularımı, teknik ekibimi tebrik ederim. Özelikle topu paylaşarak iyi basketbol oynadık. Galatasaray’a bundan sonrası için başarılar diliyorum” diye konuştu.

Taylor ise Galatasaray’a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol
 

 

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