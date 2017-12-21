Sason’da 3 sığınak ele geçirildi

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda, Sason ilçesi sorumluluk bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 3 ayrı sığınak tespit edilmiştir. Sığınaklar içerisinde yapılan incelemede, 1 adet güneş paneli, 2 adet bölücü terör örgütü kıyafeti, 6 adet sırt çantası, 4 adet uyku tulumu, 100 metre alüminyum folyo, 50 metre sera naylonu bol miktarda tıbbi ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile bulunan malzemelerden delil niteliğinde olanlar incelenmek üzere muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.