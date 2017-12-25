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Sason’da 68 güvenlik korucusu uzmanlığa başvurdu

Batman’ın Sason ilçesinde 68 güvenlik korucusu uzman çavuşluğa geçiş yapmak için başvuruda bulundu.

Sasonda 68 güvenlik korucusu uzmanlığa başvurdu

25 Aralık 2017 12:00

Sason Güvenlik Korucuları Dernek Başkanı Cahit Taşdemir, güvenlik korucularından uygun şartları taşıyan 68 kişinin uzman olabilmek için başvuruda bulunduğunu belirtti. Dernek Başkanı Taşdemir, “Güvenlik korucularımız askerlerimiz ile kırsal alanlarda, polisimizle de şehir merkezlerinde görev yapıyor.

Güvenlik korucularımıza son yıllarda birçok haklar tanındı. Güvenlik korucularımıza verilen haklardan biride şartları tutması halinde ve yapılacak mülakatlardan başarılı olmaları durumunda uzmanlığa, astsubaylığa ve hatta subaylığa bile geçiş yapabilecek. İlk etapta yaşları tutan 28 yaşın altında olan korucularımızdan 68 tanesi uzman olmak için başvuruda bulundu. Bu arkadaşlarımız uzman olması halinde kendi ilçelerinde görev yapacak. Araziyi çok iyi bilen bu arkadaşlarımız, çok başarılı görevlerde yer alacak. Üstlenecekleri her türlü görevi başarıyla tamamlayacaklarına olan inancım tamdır” dedi. 

Ekrem Aktaş

 

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