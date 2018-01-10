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Sason’da çocukların kavgasına aileler karıştı: 7 yaralı

Batman’ın Sason ilçesinde çocukların kavgasına aileler de karıştı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Sasonda çocukların kavgasına aileler karıştı: 7 yaralı

10 Ocak 2018 17:11

Olay, Sason ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuklarının kavga ettiğini gören Aydar ve Güngördü ailelerinin fertleri de kavgaya karıştı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Kavga, olay yerine gelen jandarma ve polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Yaralı 7 kişi, kaldırıldıkları Sason Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan 2 kişi de gözaltına alınırken, ailelerin yeniden karşı karşıya gelmemesi için güvenlik tedbiri alındı. 

Ekrem Aktaş

Etiketler: Batman, kavga, Sason

 

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