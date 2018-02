Sason’dan Afrin’e bal ve cevizli sucuk gönderildi

Batman’ın Sason ilçesindeki vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de yürütülmekte olan Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlerin güç ve moral bulması için yörede üretilen cevizli sucuk ve kara kovan balından oluşan paketleri hazırlayarak operasyona gönderilmesi için Sason Jandarma Komutanlığına teslim ederken, ilkokul 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Sümeyya Çelik ise kumbarasında biriktirdiği tüm harçlığı Mehmetçiğe göndermek istediğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiğe Türkiye’nin birçok yerinden olduğu gibi Batman’ın Sason ilçesinden de destek akmaya devam ediyor. Sasonlu vatandaşlar, terör örgütü mensuplarının Afrin’den temizlenmesi için TSK unsurlarınca başlatılan Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlerin moral ve motivasyonunun yükselmesi ve güç ile kuvvet toplaması için yörenin meşhur cevizli sucukları ve kara kovan ballarından toplayarak askerlere gönderilmesi için Sason İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti. İlçede faaliyet yürüten Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile vatandaşlar tarafından başlatılan kampanya hakkında konuşan Sağlık Sen Sason İlçe Temsilcisi İrfan Demir, "STK’larımız ve köylülerimizin hazırlamış olduğu ürünleri Afrin’e göndermek için burada bulunmaktayız. Biz de Sağlık Sen olarak elimizden ne geliyorsa ülkemiz ve devletimiz için her zaman buradayız. Yüce Rabbim devletimizi ve askerimizi korusun” dedi.

"Mehmetçiğimize şifa olsun"

Canı ve kanının son damlasına kadar vatanı korumak için her zaman hazır olduklarını belirten Sason kanaat önderlerinden Hüseyin Çelik, Zeytin Dalı Harekatı için Başkomutanı ve Mehmetçiği desteklemek için toplandıklarını söyledi. Çelik, "Her zaman onların yanındayız. Canımızla, başımızla, kanımızın son damlasına kadar vatanı korumak için her zaman hazırız. Köylerimizde meşhur olan cevizli sucuk ve kara kovan balını köylüler ne kadar getirdiyse köy meydanında topladık. Sınırda olan Mehmetçiğimiz yesin, onlara şifa olsun diye toplayıp getirdik. Sason Jandarma Komutanlığımıza teslim ettik. Bazı güçler söylüyor Türkiye neden Afrin’e operasyon düzenliyor diye? Kim bunu diyorsa yanlıştır, haksızdır. Çünkü Türkiye 30 yıldır bu terör PKK, FETÖ ve son yıllarda DEAŞ ile mücadele etmektedir. Onların kampları Suriye’de, Kuzey Irak’ta eğitim görüp bizim vatanımıza, devletimize, milletimize, askerlerimize, polislerimize ve sivil halkımızı bombalarla, hain tuzaklarla hep şehit ediyorlar. Zeytin Dalı Operasyonu geç bile kalındı. Ama er veya geç yine Türkiye buna mecbur kaldı operasyonu devam ettirmektedir. Teröristleri destekleyen insanlar utansınlar, Türkiye hiçbir devlete hiçbir topluma zarar vermemiştir. Şuana kadar nerede bir mazlum varsa hep destekliyor. Buna rağmen yine hain güçler kim olursa olsun hain bazı devletler bu teröristleri silahlandırıp Türkiye'ye ve Müslümanlara zarar vermek için Ortadoğu’da ve sınırlarımızda saldırıyorlar” diye konuştu.

"Allah onları kazadan ve beladan korusun"

Askerlerin üşümemesi için cevizli sucuğun iyi geldiğini belirten Topluca Köyü Muhtarı Suat Çelik; “Köylülerimizle bir araya gelerek Afrin’de bulunan Mehmetçiğimize kendi imkanlarımız doğrultusunda cevizli sucuk ve kara kovan balı topladık. Soğuk kış aylarında olduğumuzdan dolayı askerlerimiz üşümesin diye ve cevizli sucuk çok iyi olduğundan dolayı gönderiyoruz. Sıfır şekerli olan kara kovan balını Mehmetçiğimize gönderiyoruz. Allah onları kazadan ve beladan korusun” şeklinde konuştu.

"Allah ordumuzu muzaffer eylesin"

Devletimize hainlik yapan tüm örgütlere karşı olduklarını ifade eden Sason Toç Bir Sen İlçe Temsilcisi Mutalip Çelik ise TSK'nın başlattığı Afrin operasyonunu sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Çelik, "Devletimize, bayrağımıza ve ezanımıza karşı kurulan tüm örgütler ve bu örgütleri destekleyen kişilere karşı olduk ve bundan sonrada karşı olmaya da devam edeceğiz. Bugün sendika başkanları, kanat önderleri ve köy halkı ile birlikte Afrin’deki kahraman Mehmetçiğimize cevizli sucuk ve hakiki kara kovan balı topladık ve sınırdaki kahraman Mehmetçiğimize göndereceğiz. Allah ordumuzu muzaffer eylesin” ifadelerini kullandı.

"Kumbaramdaki harçlığı Afrin’deki askerlere göndermek istiyorum"

Sasonlu ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki kız çocuğu Sümeyye Çelik de kumbarasında biriktirdiği bütün parayı Mehmetçiğe göndermek istediğini söyledi. Çelik, "Kumbaramda topladığım tüm harçlıklarımı Afrin’de bulunan Mehmetçiğe göndermek istiyorum. Allah onların yar ve yardımcıları olsun. En büyük hayalim Başkomutanımız Cumhurbaşkanını görmektir” diye konuştu.

STK temsilcileri ve köylüler tarafından toplanan kara kovan balı ve sucuklu cevizler operasyondaki askerlere gönderilmek üzere Sason İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Osman Arslan- Ekrem Aktaş