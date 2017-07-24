Satamadığı karpuzu inek ve tavuklara yediriyor

Tarlada satılmayan karpuzları traktörle inek ve tavuklara taşıyan Ali Barbaros, karpuzun kilosunu 10 kuruştan sattığını ancak kimsenin karpuz almadığını söyledi.



Sökün ve Çavuşbucağı mahallelerinde 14 dönüm karpuz tarlası bulunan Ali Barbaros, vatandaşların karpuza ilgisinin olmadığını, kilosunu 10 kuruşa sattığını ancak yine de alıcı bulamadığını belirtti.



Zaman zaman komşularına ve tanıdıklarına karpuzu hiçbir ücret almadan verdiğini belirten Ali Barbaros, “25 yıldır karpuzculuk yapıyorum. Hem örtü altında hem de açıkta karpuz yetiştiriyorum. Geçen yıllarda satışımız çok iyiydi. Ancak bu yıl karpuz yiyen yok. Kilosunu tarlada 10 kuruşa veriyorum. Bazen çarşı pazar dolaşıyorum. Ama yine de alan yok. Ben de vatandaşın yemediği karpuzları inek ve tavuklara yem olarak veriyorum. Maliyeti bir fidenin bana 2 liraya mal oluyor. İnsanlar almıyor. Bu fiyatı bile çok görüyorlar. Bu sene hayvanlara karpuz yılı oldu” dedi.

Murat Şengi