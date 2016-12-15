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Satılık Konut Fiyat Endeksi Kasım'da arttı

Türkiye satılık konut fiyat endeksi, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 0,87 arttı.

Satılık Konut Fiyat Endeksi Kasımda arttı

15 Aralık 2016 13:41

REIDIN Emlak Endeksi 2016 yılı Kasım ayı sonuçları açıklandı. Buna göre; Türkiye genelinde 68 kentin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye satılık konut fiyat endeksinde Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 0,87, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,74 artış gerçekleşti. Kasım ayında metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2 artan Sinop, fiyatların en çok yükseldiği kent oldu. Aynı dönemde konut satış fiyatları en çok yüzde 1 ile Mardin'de azaldı.

Türkiye kiralık konut fiyat endeksinde Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 0,32 azalış, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,12 artış kaydedildi. Kasım ayında metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2 artan Kırklareli, kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönemde konut kira değerleri en çok yüzde 2,12 ile Bilecik'te geriledi.

Amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede çıkarabildiği illerin başında Aydın gelirken, yıllık brüt kira getirisi bakımından en yüksek oranlar Aydın, Van ve Giresun'da ölçüldü.

Yeni konut fiyat endeksi ise Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 0,35 artış kaydetti. Yeni konut fiyat endeksinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,89, endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 70,80 artış gerçekleşti.
Endeks, aynı ay içerisinde, İstanbul Asya yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,56, İstanbul Avrupa yakasında yer alan markalı konut projelerinde ise yüzde 0,24 yükseldi. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya yakasındaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 8,9 puan fazla artış gösterdi.
 

Etiketler: Konut fiyat endeksi


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