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Satılmayanı satarak, süpermarkete kafa tutuyor

Kocaeli'de market işleten 51 yıllık esnaf, süpermarketlerin karşısında tutunabilmek için farklı bir yöntem geliştirdi. Süpermarketlerde yer alan ürünlerin yanı sıra, yer almayan baba yadigarı ürünleri de tezgahına koyan esnafın, Kocaeli'nin her köşesinden müşterisi bulunuyor.

Satılmayanı satarak, süpermarkete kafa tutuyor

31 Ocak 2017 09:52
Satılmayanı satarak, süpermarkete kafa tutuyor - Tıkla İzle

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 51 yıldır esnaflık yapan Sami Kırcı, ata yadigarı ürünleri hala dükkanında satıyor. Günümüzde bulunması gittikçe zorlaşan ürünleri tezgahına koyan esnafın, Kocaeli'nin her köşesinden müşterisi bulunuyor. Piyasaya çıkma tarihleri oldukça eski olan ürünleri bulmakta zorlanan müşteriler, Kırcı'nın dükkanına sık sık uğruyor.

“Süpermarketlerde bulunmayan bazı malzemeleri 1965 yılından itibaren satmaya çalışıyoruz"
Süpermarketlerde satılmayan ürünleri 51 yıldır bakkalında satan Sami Kırcı, “Süpermarketlerde bulunmayan bazı malzemeleri 1965 yılından itibaren satmaya çalışıyoruz. Vatandaşların bulmakta zorluk çektiği takunya, zil, çan, nakış ipi gibi malzemeler burada satılıyor. Malzemelerimiz nostaljik olduğu için zaten çok satışımız olmuyor. Satış yaptığımız çanları da vatandaşlar evlerinin bahçesinde ses yapması ve dikkat çekmesi için alıyor. Bu tip şeyleri süpermarketler daha pahalıya satıyor. Bizde 5 TL olan malzeme Süpermarketlerde 10 TL'ye satılıyor” dedi.

Baba yadigarı ürünlerin kullanım alanları hakkında bilgiler veren Kırcı, “Elimde tutmuş olduğum büyük çanı genellikle Lunapark’larda trenlere takıyorlar. Çanları alan bir diğer dondurmacılar da çana vurarak vatandaşların dikkatini çekmeye çalışıyor. Orta boy çanlar keçi çanı olarak biliniyor. En küçük boyutta olan çanlar ise at boyunlarına takılmak için kullanılıyor. Hanımların el işi olarak kullandığı ipler ise pas pas, el işi, süs eşya yapımında kullanılıyor” diye konuştu.

"Büyük marketlerde arayıp bulamadığım çanı, mahalle bakkalında buldum"
Süpermarketlerde bulamadığı malzemeleri mahalle bakkalında bulduğunu söyleyen müşteri Şemsettin Uğur, “Büyük marketlerde arayıp bulamadığım çanı, mahalle bakkalında buldum. Hediye olarak torunuma bir tane aldım ve ona hediye olarak götüreceğim” ifadelerini kullandı.

Etiketler: süpermarket


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