Müşteri temsilcilerinin de yer aldığı ve aylık kirası 57 bin TL olan iki katlı AVM’nin tanıtımı için 50 metrobüs hattı raketi, 10 adet minibüs giydirme, binlerce kartvizit, broşür ve davetiye bastıran Demirsoy, bir de kurumsal hat satın aldı ancak daha sonra hattın ünlü bir operatör servisine tanımlandığını öğrendi. İlanlarda belirttiği numaranın aktif olmamasından dolayı satış ve sipariş işlemlerini gerçekleştiremeyen Demirsoy kısa sürede iflas etti. 4 milyon TL zarara uğrayan Demirsoy mallarını küçük bir depoya taşıyarak hukuk mücadelesi başlattı. Telekomünikasyon firmasının mahkemedeki savunması ise şaşırttı.

“Beynimden vurulmuşa döndüm ”

40 yıllık esnaf Erol Demirsoy’un Avcılar’da uğruna milyonlar harcadığı yatırımının hayal kırıklığına dönüşme süreci hem üzdü hem düşündürdü. Demirsoy içinde ev ve elektronik eşyalarının bulunduğu, müşteri temsilciliği bölümünün de yer aldığı AVM için satın aldığı kurumsal hattın kurbanı oldu. Mağdur esnaf 5 bin 100 metrekare AVM’den 450 metrekarelik depoya düştü. Yaşadıklarını, “Beynimden vurulmuşa döndüm ”sözleriyle anlatan Demirsoy; “Açılışımıza 20 gün kalmıştı. Mecidiyeköy’den bir arkadaşım aradı. ‘Erol telefon çalışmıyor, dalga mı geçiyorsun, hava olsun diye mi bu telefon numarasını yazdın’ dedi. Akabinde ben numarayı çevirdim gerçekten telefon kapalıydı. Benim haberim yok ben çalışıyor biliyorum” dedi.

“Toplu zararım 4 milyon”

Telefon hattının kapalı olmasından dolayı müşterilerin mağazaya ulaşamadığını sipariş ve satın alma işlemlerini zamanında gerçekleştiremediğini söyleyen Demirsoy ; “Mağazada müşteri temsilcisi bölümü açtık, iki bayan koyduk. Açılış ne zaman oluyor, neler var diye çünkü alışveriş merkezinin tanınacak bir konuma gelmesi gerekiyor. Hattın çalışmadığını öğrendiğimde telekomünikasyon şirketine gittim. Baktılar ‘ 2 güne açılır ‘dediler. Açılışa bir hafta var. Fakat maalesef açılmadı. Tekrar gittik tekrar açılmadı. Müşteri temsilciliği bölümünü kaldırdık. Ondan bir ay sonra telekomünikasyon şirketinin İstanbul Bölge Müdürlüğünden bize geldiler. Başka bir operatöre refere edilmiş dediler. ‘Bunu bize neden sattınız madem’ dedim. Sizin masrafınızı verelim dediler ve bizden faturaları istediler. Faturalar Ankara’ya gitti. Kimse bizimle irtibata geçmedi. Bizde iş yerimizi kapattık, mağdur olduk. Şimdi hakkımızı arıyoruz. Toplu zararımızda 4 milyonun üzerinde ”dedi.

Telekomünikasyon firmasından şok savunma

Avukat Hasan Kocabey, söz konusu hatanın birimler arasındaki diyalog eksikliğinden kaynaklandığını belirterek müvekkilinin hukuki sürecini şu sözlerle anlattı: “Sorun Genel Müdürlükle, aşağıda müşterilerle sözleşme yapan kişiler arasındaki diyalog eksikliğinden kaynaklanıyor. Duruşmada ilgili telekomünikasyon firmasının sözleşmeleri ve buna ilişkin olarak diğer belge asıllarını göndermeleri istendi. Aslında duruşmadan çok önce istendi ama hala göndermiyorlar. Yetkinin Ankara mahkemelerinde olduğunu ve şirketin Genel Müdürlüğünün Ankara’dan olduğundan bahisle, on binlerce şubesi olan bir firmanın Genel Müdürlüğünde davamızın açılması gerektiği söylediler. Şubede açılan davanın kabul edilemez olduğu yönünde bizimde çok şaşırdığımız bir sav ileri sunuldu. Mahkemede buna ilişkin olarak değerlendirme yapmak adına resmi yazıları almak için davayı erteledi bunu bekliyoruz.”

“ AİHM’e kadar yolu var”

Dava sonucunda beklenen sonuç alınmadığı takdirde Yargıtaya gideceklerini dile getiren Kocabey; “İstediğimiz sonucu elde edemediğimiz takdirde olay Yargıtay’a intikal ettirilecek. Olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar götürmeyi düşünüyoruz. Ben özellikle bir telefon numarası diye basit bir olay gibisinden telakki edilmemesini istiyorum. Basit bir numara bir tüccarı bir depoya kadar götürebiliyor ”dedi.

Alev Hamitoğulları - Uğur Gülboy