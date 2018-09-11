Satınalma yöneticileri STZ18'de buluşuyor

Türkiye Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği (TÜSAYDER) tarafından yapılan açıklamaya göre çalıştıkları şirketlerde aldıkları kararlarla 50 milyar dolarlık satınalma gerçekleştiren satınalma yöneticileri, 'Yerli ve Milli Dönüşüm=Yerelden Globale' sloganıyla Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi'nde (STZ) buluşacak. Türkiye'nin büyük şirketlerinin satınalma yöneticilerinin üye olduğu, TÜSAYDER tarafından düzenlenecek STZ18, bu yıl 1 Aralık'ta, İstanbul'da yapılacak.

Türkiye’de aynı çatı altında, 6 binden fazla satınalma yöneticisine bilgi veren ve kanaat önderliği yapan TÜSAYDER, Türk lirasının değerlenmesi ile yerli ve milli ürün kullanma, yerli ürünlerin globalleşmesi konularında devletin verdiği çabaya bir sivil toplum kuruluşu olarak destek vererek, bu yılki sloganını 'Yerli ve Milli Dönüşüm=Yerelden Globale' olarak belirledi.

Bu yıl 8’incisi yapılacak

2010 yılından bu yana TÜSAYDER tarafından her yıl düzenlenen STZ'de bu yıl; Satınalmada TL'ye Dönüş, Yerli ve Milli Satınalma, Yerli Para Kullanımı ve Satınalma, Yerli Para ile Uluslararası Ticaret, Ekonomik Savaşa Yerli Para ile Karşı Koyma, Satınalmada TL'ye Sahip Çıkma, Dünya ve Türkiye Ekonomisi ile Satınalma ve Dijital Dönüşüm konuları alanında uzman konuşmacılarla ele alınacak.

Zirvede, dünya ekonomi sistemini değiştirecek, geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen blockchain (blok zinciri) ve kripto paralarla ilgili sunumlar da gerçekleştirilecek. Geçen yıl 550 kişinin katıldığı zirve, bu yılda hem dünyadan hem de Türkiye'den üst düzey iş insanlarını buluşturacak.

Kanbir: "Görevimiz ve sorumluluğumuz arttı”

STZ18 hakkında konuşan TÜSAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Birol Kanbir, "Ülkemizin kısa vadeli gündemlerinden sıyrılarak, orta ve uzun vadede kurumlarımız, ülkemiz ve milletimiz için atmamız gereken adımları belirlemek hepimiz için önemli. Güçlü bir Türkiye için satınalma profesyonellerine her zamankinden daha fazla görev düşüyor" diye konuştu.

TÜSAYDER üyeleri kimler?

Yüksek İstişare Kurulu ile Türkiye’nin en büyük ilk 500 firmasının satınalma yöneticilerinden oluşan TÜSAYDER, kurumsal ve bireysel üyelik seçenekleri ile 6 binden fazla satınalma yöneticisini aynı çatıda buluşturuyor. TÜSAYDER üyeleri arasında savunma sanayi, sağlık, bankacılık-finans, gıda, teknoloji vb sektörlerden satınalma profesyonelleri bulunuyor.

TÜSAYDER, Türkiye’yi satınalma ve tedarik konularında uluslararası alanda temsil eden ilk ve tek dernek olarak IFPSM'in (International Federation of Purchasing & Supply Management) üyeliğine 2016 yılında kabul edildi.

Zirveye katılacak konuşmacılar

Dünyadaki satınalma profesyonellerini ve satınalma yönetilcilerini tek çatı altında toplama misyonunu üstlenen IFPSM CEO'su Malcolm Youngson ve Uluslararası Satınalma ve Pazarlık Danışmanı ve Eğitmeni Omid Ghamami STZ18'in yabancı konukları arasında.

Ekonomist ve yazar Mahfi Eğilmez, Blockchain Türkiye Platformu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Usta, SushiCo Genel Müdürü Özkan Keskin ise zirveye Türkiye'den katılacak, ismi şimdiden belli olan kişiler arasında bulunuyor.