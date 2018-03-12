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Satışa çıkardıkları araçları yanınca gözyaşlarına hakim olamadılar

Antalya’da seyir halindeyken motor kısmından alev alan LPG’li otomobil alev topuna döndü. Aracının yandığını fark edip kendisini dışarıya atan sürücü ile eşi, yeni satışa koydukları otomobilleri küle dönünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Satışa çıkardıkları araçları yanınca gözyaşlarına hakim olamadılar
Satışa çıkardıkları araçları yanınca gözyaşlarına hakim olamadılar - Foto Galeri

12 Mart 2018 22:12
Satışa çıkardıkları araçları yanınca gözyaşlarına hakim olamadılar - Tıkla İzle

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Şirinyalı Mahallesi Metin Ksapoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil işiyle uğraşan Akın Kırkpınar, eşi Nihan Kırkpınar ile birlikte 07 GBT 43 plakalı otomobiliyle gezmeye çıktı. Cadde üzerinde bir müddet gittikten sonra aracın motor kısmından dumanlar geldiğini fark eden Akın Kırkpınar, aracını sağa çekerek durdurdu. Eşi ile birlikte kendisini dışarı atan Kırkpınar, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kısa süre içerisinde alevlerin sardığı LPG’li araç bir müddet sonra patladı. Müdahalenin yetersiz kalması üzerine vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik amaçlı trafiği çift şeritli olarak durdururken, itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Sürücü ile eşi, yeni satışa koydukları otomobilleri küle dönünce gözyaşlarına hakim olamadı. 

"Yeni satışa koymuştum"

Araç sahibi Kırkpınar, 4 yıl önce aldığı aracının bir anda motor kısmından alev almaya başladığını belirterek, “Çevredeki vatandaşların yardımıyla müdahale ettik ama yeterli olmadı. Daha sonra itfaiyeyi çağırdık ancak geç geldi. Biz de müdahale edemeyince arabamın yanışını izlemek zorunda kaldım. Yeni satışa koymuştum. Yapacak bir şey yok" dedi. 

Kullanılamaz hale gelen araç, olay yerine çağrılan çekiciyle yoldan kaldırıldı.  

Suat Metin
 

 

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