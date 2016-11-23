Bomba yapımında kullanılan ve bakanlık tarafından satışı yasaklanan amonyum nitrat gübrelerin yerine üreticiler hem daha faydalı hem de organik olan solucanlı gübre üretimine daha bir önem vermeye başladı. Diyarbakırlı çevre mühendisi Fırat Sevinç de üniversiteyi bitirme aşamasında geri dönüşüm üzerine yaptığı araştırmalarda solucanlı gübrenin ilgisini çekmesi üzerine bu konuda araştırmalar yaptı. Bölgede başka üreticisi olmayan solucanlı gübrenin üretimini yaparak bu işi ticarete de döken Sevinç’in hedefi şu an 5 olan işçi sayısını arttırarak istihdama da katkıda bulunmak.

“Solucanlı gübre kullanıldıkça toprağın gübre ihtiyacı azalıyor”

Mevcut gübrelerden dolayı toprakların özelliklerini yitirmeye başladığını belirten Sevinç, solucanlı gübrenin kullanıldıkça toprağın gübre ihtiyacının da azaldığına dikkat çekti. Solucanlı gübrenin faydalarını sıralayan Sevinç, şunları kaydetti: “Bu gübre, toprağın özelliklerini tekrar geri kazandırma, verimsizleşen toprakları tekrar verimli hale getirme özelliğine sahip. Çiçekçilik, sebze yetiştiriciliği gibi alanlarda topraklarımıza tekrar değer kazandıran, toprağın kendi orijinal haline gelmesini sağlayan bir ürün. Amonyum nitrat gübreler azotlu ve fosforlu gübre. Solucanlı gübre ise tamamen organik ve toprağın organik değerini arttıran bir gübredir. Avantajları diğerlerine göre çok çok fazladır. Diğer gübrelere göre erkencilik özeliği vardır. Hasatları erken olur. Az sulama ihtiyacı vardır. Bu gübreyi kullandıkça toprağın gübreye ihtiyacı azalır. Örneğin 1 yılda 1 ton gübre atıyorsanız 2’nci yıl bu 600 kilograma kadar düşebiliyor. Sadece destekleyici ürün olarak kullanılmaya devam edilebilir”.

“350 binle başladım şu an 10 milyon civarında”

100 bin lira gibi bir maliyetle bu işe başladığını ve 350 bin solucan aldığını ifade eden Sevinç, “İlk başta solucanları satın aldım. Solucanları aldıktan sonra mamalarını hazırlamak maliyetli oldu. Bizim aldığımız solucanlar sertifikasyonlu kırmızı Kaliforniya solucanı. İlk etapta 350 bin solucanla başladım. Solucan sayısı 3 ayda bir neredeyse iki katına çıkıyor. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Batıda solucanlı gübre biraz daha bilinebilir ama bizim bölgede çok fazla bilinen bir ürün değil. Biz bunun tanıtımını yaptık. Geri dönüşler çok olumlu olunca bu işi büyütmeye başladık. Şu an solucan sayımız 10 milyon civarında. Aylık üretimimiz 10-15 ton arasında değişiyor. Kilogramını 2 liradan satıyoruz. 5 kişiyi istihdam ediyoruz. Hedefimiz istihdam sayımızı arttırmak. Bu bölgede araştırdık. Bizden başka solucanlı gübre üreten bir yer yok. Bu ürünün tanıtılmasını istiyoruz. Bu ürünü bu bölgede pek bilen yok. Çiftçilerle en büyük sorunumuz bu” dedi.

Aydın Yorat - Emrah Kızıl