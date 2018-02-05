Satmaya çalıştığı uyuşturucu için özel tüp yaptırmış

Edinilen bilgiye göre; Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Efeler ilçesi Kuyulu-Kardeşköy yolunda yapılan arama faaliyeti esnasında sürücülüğünü K.S. isimli şüphelinin yaptığı 09 BA 867 plakalı otomobil kontrol edildi. Araç içerisinde yapılan aramada aracın torpido gözünde bezle sarılı şekilde gizlenmiş iki adet plastik tüp içerisinde toplam 63 gram kristal metamfetamin uyuşturucu maddesi yakalandı.

Şüpheli K.S’nin yapılan GBT sorgusunda 4 adet ev ve işyerinden hırsızlık, 4 adet otodan hırsızlık, 1 adet hırsızlık, 1 adet 6136 SKM ile 1 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı olmak üzere toplam 11 sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Adli makamların talimatıyla gözaltına alınan şüpheli ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Mehmet Barlas

