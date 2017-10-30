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Satrancın küçük şampiyonları altınla ödüllendirildi

Bu sene ilki yapılan ve geleneksel hale getirilecek “Hedef Satranç Turnuvası” iki günlük yarışlarından ardından tamamlandı. Satranç Federasyonu İl Temsilciliği’nin Hedef Kolejleri ile ortaklaşa düzenlediği turnuva Hedef Kolejlerinin Dadaşkent’teki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Satrancın küçük şampiyonları altınla ödüllendirildi

30 Ekim 2017 12:28

Turnuvaya Erzurum merkez ve ilçelerden, çevre illerden 150 öğrenci katıldı. Turnuvada yarışmalar 7-8 yaş, 9-10 yaş, 11-12 yaş, 13-14 yaş grubu kategorilerinde ayrı ayrı yapıldı. Yarışmalar Satranç Federasyonu Erzurum İl Temsilciliğinden gözlemci ve hakemler gözetiminde gerçekleşti. Turnuva heyeti Satranç Federasyonu İl Temsilcisi M. Salih Yıldırım, federasyon hakemlerinden Yüksel Bilgin, Başhakem Cahit Başaran ve diğer hakemlerden oluştu.

İki gün süren yarışlar sonunda 7-8 Yaş Kategorisinde Orkun Efe Tiryaki birinci, M.Emin Bulut ikinci, Hüseyin T.Fidan üçüncü; 9-10 Yaş Kategorisinde Tuna Pilat birinci, Hayrunnisa Akgün ikinci, Çağrı Y. Demirhan üçüncü; 11-12 Yaş Kategorisinde Abdurrahman Işık birinci, Berkay Bilgin ikinci, Samet Yıldırım üçüncü; 13-14 Yaş Kategorisinde Eyüphan Közenek birinci, Aras Sinanoğlu ikinci, Sıddık E. Erkmen üçüncü oldu. Dört ayrı kategoride ilk üç dereceye giren öğrenciler, Hedef Koleji tarafından çeyrek altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Hedef Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıkılmaz, sadece akademik başarı için değil yaşam başarısı için yola çıktıklarını, bu doğrultuda tüm eğitim programlarının yaşayarak öğrenme sistemiyle gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu doğrultuda hafta sonu bilim, sanat, spor atölyelerinde öğrencilerin dinamik bir eğitim aldıklarını ifade eden Yıkılmaz, satranç turnuvasını her sene destekleyeceklerini ve turnuvaya ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Satranç Federasyonu İl Temsilcisi M. Salih Yıldırım ise turnuvaya katılımın kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirterek turnuva boyunca hem kendilerine, hem öğrencilere, hem velilere en iyi şekilde ev sahipliği yapan ve turnuvaya en iyi şartları hazırlayan Hedef Koleji Ortaokul Müdürü Taceddin Şimşek’e ve Hedef ailesine teşekkür etti. 

Etiketler: Hedef Satranç Turnuvası

 

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