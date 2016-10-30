SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi (ICAS) Genel Müdürü Dr. Veysel Türkel konuşmacı olarak katıldı. Enerjinin dünyadaki gelişim süreçlerine ilişkin bir sunum yapan Dr. Türkel, “Enerjiye duyulan ihtiyaç esasen popülasyonla artmaya başlıyor. Bugün 7-8 milyarlık popülasyona sahip bir durumdayız ve sürekli bir nüfus artışı söz konusu. Bu nüfus artışının yaşayabilmesi için de endüstrileşme gerekli” diye konuştu.

Enerji konusunda dünyada mevcut durumda ve şartlarda birtakım problemler yaşandığına işaret eden Türkel, “Türkiye’nin doğusuna baktığımızda, Avrasya ve Ortadoğu coğrafyasının dünyadaki önemli rezerv merkezlerinden olduğu biliniyor. Bu coğrafya da bütün problemlerin yaşandığı bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Batımıza doğru baktığımızda ise Avrupa’nın ciddi anlamda enerji ihtiyacı var. Biz ise bunların ikisi arasında köprü vaziyetinde kalmış bir ülke olarak problemler yaşayabiliyoruz” dedi.

“Türkiye’de arz güvenliği”

Türkiye’nin enerjide fakir bir ülke olduğunu söyleyen Türkel, “2013 yılı itibariyle yüzde 73 oranında dışarıya bağlı bir ülkeyiz. Sadece kömürümüz var. Bu kadar dışa bağımlı bir ülkenin arz güvenliği, haliyle çok önemli bir konu. Yani sizin kontratlarınız, uluslararası konumunuz, stratejileriniz ön plana çıkıyor. Yatıp kalkıp bu konuyu devamlı gündemde tutmamız gerekiyor. Yeraltı bakımından petrol ve doğalgaz fakiri bir ülkeyiz. Doğalgazın anlamı son 10 yılda anlaşılmaya başladı ve doğalgaz serüveni böylece başladı. Doğalgazı, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile karıştırmamak lazım. Birisi uçar gider, diğeri yere çöker. Yani LPG daha sinsidir. Bir zamanlar doğalgazı yaygınlaştırmaya çalışırken, bu çok tehlikeli, yere bomba yerleştiriyorlar deniliyordu. Hâlbuki tam tersi, evde tüp barındırıyorsanız bomba bulunduruyorsunuzdur. LPG zehirler, doğalgaz boğar” ifadelerini kullandı. Doğalgazın arz güvenliğindeki en önemli etkenin kaynak çeşitliliği olduğunu belirten Türkel, “Bir ülkeden yüzde 25’ten daha fazla bağımlı olmamak gerekiyor. O ülkeyle aranız iyi olabilir. Fakat kötü günde de idare edebileceğiniz bir ilişki olması gerekiyor. Bugün Rusya’yla biz kötü olsaydık, Rusya bizim gazımızı kesseydi durumumuz vahim olabilirdi” diye konuştu.

“Enerjiniz hangi türdeyse onu tüketin”

Enerjiyi verimli tüketmenin önemine değinen Dr. Veysel Türkel, “Enerji tüketimi dünyanın gelişmişliğiyle doğrudan alakalı olan bir konudur. Ne kadar enerji tüketiyorsanız o kadar gelişmiş bir ülkesiniz. Biz dünya ortalamasında bu anlamda ne büyümüş ne küçülmüş bir ülkeyiz. Ancak yukarı doğru bir ivme söz konusudur, inkâr edemeyiz. Enerjiyi bol miktarda tüketmek değil de verimli tüketmek daha önemlidir. Mevcut kaynakları daha verimli bir şekilde tüketmeliyiz. Enerjin hangi türde varsa onu tüketeceksin” şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda ICAS Genel Müdürü Dr. Veysel Türkel’e İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Naci Çağlar tarafından hediye takdim edildi.

Burak Can Tokyürek