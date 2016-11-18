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Saudıa Havayolları global ağına Ankara’yı da ekledi

Skyteam Global Havayolu İttifakı üyesi Saudıa Havayolları, Ankara’dan Cidde ve Medine’ye direkt uçuşlara başladı.

Saudıa Havayolları global ağına Ankarayı da ekledi

18 Kasım 2016 16:46

Saudıa Havayolları'nın Ankara’dan Cidde ve Medine’ye uçuş hattının açılış töreni Ankara’da Esenboğa Uluslararası Havaalanı’nda gerçekleştirildi. Açılış törenine TAV Genel Müdür Nuray Demirel, Esenboğa Havalimanı DHMİ Baş Müdür Selay Mürey, Esenboğa Havalimanı Mülki idare Amiri Ankara Vali Yardımcısı Hayrettin Balcıoğlu ve Saudıa Havayolları CEO’su Kaptan Sultan Mandeel Dowaihy katıldı. Ankara tarifeli uçuşlar ile iki ülke arasındaki bağları güçlendirmesi planlanırken, Ankara’dan Medine ve Cidde’ye günlük direkt uçuşlar olacak.

Açılış töreninde konuşan Saudıa Havayolları CEO’su Kaptan Sultan Mandeel Dowaihy, “Ankara’ya direkt uçuşların başlamasını anons etmekten onur duyuyorum. Böylelikle kutsal Mekke şehrinin ana giriş kapısı olan Cidde ve Medine’ye uçarak Türkiye’deki uçuşumuzu ikiye çıkarmış durumdayız” dedi.

TAV Genel Müdür Nuray Demirel, “Biz çok mutluyuz sizleri burada ağırlamaktan, iki işletmemizi haftada üç gün olmak üzere birbirine bağlamış bulunuyoruz. Yolcularımızı kutsal topraklarla buluşturmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim“ ifadelerini kullanırken, Esenboğa Havalimanı DHMİ Baş Müdürü Selay Mürey ise, “Birçok ülkenin uçakları ülkemize inmektedir fakat dost ve kardeş ülke Suudi Arabistan ile düzenli olarak sefer düzenlenmesi bizim için çok anlamlı olmuştur” şeklinde konuştu.

Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri, Ankara Vali Yardımcısı Hayrettin Balcıoğlu da Suudi Arabistan ile direkt seferlere başlanmasından memnun olduğunu ifade etti.  


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