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Savaş mağduru aslan ikizlere hamile çıktı

Suriye’de 2011 yılında çıkan iç savaş sebebiyle ağır hasar gören Halep Hayvanat Bahçesi’nde bulunan yaban hayvanlar Türkiye’ye nakledilerek güvence altına alınıyor.

Savaş mağduru aslan ikizlere hamile çıktı

01 Ağustos 2017 13:07

Geçtiğimiz günlerde nesli tehlike altında olan yaban hayvanlarının bir kısmı Suriye’den ülkemize getirilerek, koruma altına alınmıştı. 29 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen nakil işleminin ikinci safhasında ise hayvanat bahçesinde geriye kalan 2 aslan ve 2 köpek de Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine ulaştırıldı. Nesli tehlikede olan yaban hayvanlarının Suriye’den ülkemize naklinin birinci safhasında 3 aslan, 2 kaplan, 2 ayı ve 2 sırtlan teslim alındı. Söz konusu yabani hayvanlar genel anestezi altında ayrıntılı şekilde muayene edildi ve gerekli tedavileri yapıldıktan sonra Bursa Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki barınaklara yerleştirildi.
Nakil işleminin ikinci safhasında ise hayvanat bahçesinde kalan 2 aslan ve 2 köpek 29 Temmuz 2017 akşamı Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırıldı. Sağlık taramaları neticesinde 2 aslan ve 2 köpeğin sağlık durumlarının yerinde olduğu tespit edildi. Ayrıca 2 aslan üzerinde yapılan ayrıntılı sağlık taramasında aslanlardan birinin 2 yavruya gebe olduğu belirlendi. Doğumun 15 gün sonra gerçekleşmesi bekleniyor.
Suriye Halep Hayvanat Bahçesi’nden bugüne kadar ülkemize 5 aslan, 2 ayı, 2 kaplan, 2 sırtlan, 2 Sibirya kurdunun nakil edildiğini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
“Halep Hayvanat Bahçesi’nde zarar gören yaralı yaban hayvanlarının ülkemize nakil işlemi tamamlandı. Kurmuş olduğumuz rehabilitasyon merkezlerinde de bu yabani hayvanların tedavilerini yapacağız. Yaban hayvanlarının yaralarını saracağız. Nesli tehlike altında olan bu türleri koruma altına alarak, Dünya mirasımıza da sahip çıkmayı sürdürüyoruz” dedi.

Zafer Peker 

 


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