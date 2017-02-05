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Savaş mağduru çocuklar ilk kez hayvanat bahçesi gördü

Ülkelerinde yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli ailelerin engelli çocukları, Gaziantep’te ilk defa hayvanat bahçesinde gezmenin heyecanını yaşadı.

Savaş mağduru çocuklar ilk kez hayvanat bahçesi gördü

05 Şubat 2017 15:56
Savaş mağduru çocuklar ilk kez hayvanat bahçesi gördü - Tıkla İzle

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ensar Toplum Merkezi bünyesinde 18 bedensel engelli Suriyeli çocuk, kendilerine eşlik eden gönüllü görevliler ve yakınlarıyla birlikte Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni gezdi. Akvaryum, yırtıcı hayvanlar ve kuş kafesindeki birçok hayvanı ilk defa gören çocuklar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hayatında ilk defa hayvanat bahçesine geldiğini söyleyen Suriyeli Suphi Abdullah, çok mutlu olduğunu belirterek, kendisine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti. 

Çocukları hayvanat bahçesi kapısında karşılayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Çocuklarımız burayı çok beğendiler. Özellikle kitaplarda gördüğü hayvanları burada canlı olarak gördüler. Kendilerine burasının anısına birer hediye verdik. Kendilerinin çok mutlu olduklarını gözlemledik. Burada bir nebze de olsa Suriye'deki acılarını unutturmaya çalışacağız. Bu tür etkinliklerin sürekliliğini de sağlayacağız" şeklinde konuştu. 

Suriyeli çocuklara yönelik bu şekilde sosyal aktivite programları düzenlediklerini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ensar Toplum Merkezi Müdürü Salih Açıkgöz ise, "Engelli çocukları ve ailelerini bir nebze olsun rahatlatmak için buraya bir gezi programı düzenledik. Buna benzer etkinlikler düzenleyeceğiz. Ayrıca Suriyeli çocukların psikolojik sorunlarıyla da ilgileniyoruz. Bu etkinliğimizle buradaki çocukların savaş psikolojilerini üzerilerinden atmalarını hedefliyoruz" diye konuştu.
Suriyeli engelli çocukların gezisi safari turu ile son buldu. 

Orhan Erkılıç
 

Etiketler: hayvanat bahçesi


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