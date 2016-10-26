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'Savaş planları üçüncü kişilerin eline geçti'

Ankara’da “kozmik oda” kumpas soruşturmasında, FETÖ’nün asıl planının başta Gülen olmak üzere diğer örgütlerle ilgili bilgi toplamak olduğu ortaya çıktı.

Savaş planları üçüncü kişilerin eline geçti

26 Ekim 2016 08:39

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Tekin Küçük tarafından yürütülen soruşturmada 134 şüpheliden 45’i hakkında yakalama kararı verildi. Son olarak 27 kişi gözaltına alınırken, 18’inin de firari olduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında darbe girişiminde aktif rol oynayan Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse ile polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Zeki Güven gibi isimler de var. FETÖ’cülerin devletin en gizli bilgilerinin yer aldığı Seferberlik Tetkik Kurulu Bölge Başkanlığı’nı hedef alarak burada çalışan 6 asker hakkında dinleme kararı çıkardığı öğrenildi. Örgütün, “kozmik oda”ya girerek niyetinin Bülent Arınç’a yönelik suikast iddialarını araştırmak olmadığı, FETÖ’nün devlet içerisindeki kadrolaşmalarıyla ilgili ne tür çalışmaların yapıldığını öğrenmek olduğu belirtildi. Soruşturmada dosyasında, “Devletin savaş planlarına ilişkin devlet sırrı niteliğindeki veriler, dosya kapsamında görevi bulunmayan üçüncü kişilerin eline geçmesi sağlandı” denildi. 

Ebru Karatosun - Türkiye gazetesi


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