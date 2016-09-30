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Savaş uçakları DEAŞ hedeflerini vurdu

Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu koalisyon uçakları, Suriye’deki DEAŞ hedeflerini vurdu.

Savaş uçakları DEAŞ hedeflerini vurdu

30 Eylül 2016 16:04

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 38. gününde, Kilis'in karşısında bulunan Suriye'deki DEAŞ hedefleri koalisyon uçakları tarafından vurulurken, aralıklarla da Fırtına Obüs topları DEAŞ hedeflerini vuruyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğinde bulunduğu Özgür Suriye Ordusu, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 38. gününde ilerleyişini sürdürüyor. Suriye’nin Çobanbey (RAİ) bölgesi ile Azez kırsalında DEAŞ’ın kontrolündeki bölgelerde çatışmalar sürüyor. DEAŞ hedefleri fırtına obüs toplarıyla ve Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu koalisyon uçakları tarafından vuruldu.

Mehmet Ali Dağ


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