Savaş uçakları görücüye çıktı

Los Angeles’da “2018 Havacılık Gösterisi” gerçekleşti. Havacılık şirketi Lockheed Martin’in ana sponsoru olduğu gösteride, günümüz 5’inci kuşak savaş uçaklarından 2. Dünya Savaşı’nda uçaklarına kadar pek çok uçak yer aldı. Gösterinin başında paraşütçüler, izleyicilere uçak ve helikopterler gerçekleştirdikleri gösterilerle heyecanlı dakikalar yaşattı. Paraşütçülerin Amerikan bayrağı ile alana inişlerinin ardından gösteri yapan uçağın yanı sıra havada ters taklalar atan helikopter gösterisi de nefes kesti. Ardından 2. Dünya Savaşı’nda kullanılan uçaklar, geçiş gerçekleştirdi. Uçakların arasında 2. Dünya Savaşına damgasını vurmuş B-17 bombardıman uçağı, Corsair, Mustang ve Spitfire uçakları yer aldı.

Rusya ile ABD havacılık teknolojisinin karşılaşmasına sahne olan Vietnam Savaşı dönemi uçaklardan Amerikan yapımı Sabre Jet ve Rus yapımı MIG-15 Jet uçaklar da hava savaşı canlandırdı.

ABD’nin son model 5’inci kuşak savaş uçaklarından olan F-22 Raptor’da gösteri yapan uçaklar arasındaydı. F-22 hareket ve manevra kabiliyetinin sergilediği gösteri izleyicilerden büyük alkış aldı.

Los Angeles Havacılık Gösterisi sadece uçuşlardan ibaret değildi. NASA, Los Angeles Şerif departmanı gibi kuruluşların çalışmalarının ve hava araçlarının yanı sıra yer sergilerinde çeşitli savaş uçakları da sergilendi. V-22, F-15 ve F-16 uçaklarının yanında Lockheed Martin firması tarafından üretimi yapılan ve Müşterek Taarruz Uçağı programı kapsamında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkenin bir araya gelerek geliştirdiği taarruz uçağı F-35 Strike Lightining 2’de gösterileri izlemeye gelenlerden büyük ilgi gördü.

Air Show’da genç ve çocuklara yönelik Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik - STEM çadırları da hem genç ve çocukların hem de büyüklerin ilgi odağı oldu.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu