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Savaş uçakları havalandı, tanklar sokağa indi

Fırat Kalkanı Operasyonunun 59’üncü gününde DAEŞ hedefleri, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu koalisyon uçaklarıyla havadan, sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA), tank birlikleri de karadan vuruluyor.

Savaş uçakları havalandı, tanklar sokağa indi

21 Ekim 2016 18:45

Bugün öğleden sonra Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu koalisyon uçaklarıyla havadan sınırdaki fırtına obüsleri, tank birlikleri de karadan vuruyor. Yükselen dumanlar Kilis’tin sınır hattından dahi görülüyor. Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DAEŞ arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, silah sesleri ve atılan top ve ÇNRA’dan atılan bombaların sesleri sınır hattından duyuluyor.

Keşif ve gözetleme birlikleri, savaş uçakları ile insansız hava araçlarından gelen koordinatlar üzerine TSK tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar ile DAEŞ yoğun şekilde vuruluyor. 

Mehmet Ali Dağ
 

Etiketler: DAEŞ


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