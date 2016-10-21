Bugün öğleden sonra Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu koalisyon uçaklarıyla havadan sınırdaki fırtına obüsleri, tank birlikleri de karadan vuruyor. Yükselen dumanlar Kilis’tin sınır hattından dahi görülüyor. Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DAEŞ arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, silah sesleri ve atılan top ve ÇNRA’dan atılan bombaların sesleri sınır hattından duyuluyor.

Keşif ve gözetleme birlikleri, savaş uçakları ile insansız hava araçlarından gelen koordinatlar üzerine TSK tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar ile DAEŞ yoğun şekilde vuruluyor.

Mehmet Ali Dağ

