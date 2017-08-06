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Savaşa gider gibi hazırlanmışlar

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasından oynanacak Süper Kupa Finali’ni izlemek için Samsun’a gelen Beşiktaş taraftarlarını taşıyan araçlarda yapılan aramalar sonucunda çok sayıda özel yapım bıçak, pala ve sopa ele geçirildi.

Savaşa gider gibi hazırlanmışlar

06 Ağustos 2017 19:16

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş’ın Atiker Konyaspor ile oynayacağı Süper Kupa Finali için şehir genelinde güvenlik önlemleri aldı. Maçın oynanacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu’na gelen Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüs, minibüs ve özel araçlarda arama yapıldı. Aramalarda Beşiktaş logosunu taşıyan özel yapım bıçak, çok sayıda döner bıçağı, pala, içine çelik malzeme yerleştirilmiş sopalar, maket bıçağı gibi çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi. Taraftarlar, üst arama dedektöründen geçirildikten sonra bilet kontrollerinin ardından stadyuma alınmaya başladı.

H.İbrahim Parlak

Etiketler: Atiker Konyaspor, beşiktaş


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