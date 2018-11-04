SAVAŞÇI CANLI İZLE: SAVAŞÇI 52. bölüm İZLE | SAVAŞÇI YENİ SON BÖLÜM İZLE Savaşçı son bölüm (Fox TV, Puhu, YouTube İZLE!)

Savaşçı canlı izle, Savaşçı 52. bölüm izle, savaşçı yeni son bölüm izle, savaşçı son bölüm izle, savaşçı fox tv, puhu, youtube izle!

Fox Tv'nin yayınlandığı her Pazar akşamı reyting rekorları kıran dizisi Savaşçı başladığı günden beri izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Geçen hafta yeni bölümün yayınlanmaması hayranlarını hem şaşırtmış hem de merak içinde bırakmıştı. Oldukça büyük bir hayran kitlesi olan dizinin yeni bölümünü hayranları iple çekti...

Son bölümde Kağan'ın içinde olduğu bombalı araç infilak etmişti. Peki Kağan Bozok öldü mü? Dünyanın en korkutucu ve en iyi askeri timleri arasında gösterilen ‘Bordo Bereliler 'in hikayelerinden esinlenen dizinin başrollerinde ünlü oyuncular yer alıyor… Gerilimin dorukta olacağı yeni bölüm yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek. İşte Savaşçı dizisi hakkında tüm merak edilenler...

Savaşçı yeni bölümde neler olacak?

Kağan'ın içinde olduğu bombalı aracın infilak etmesiyle, Çiğdem ve Bahtiyar büyük bir şok yaşarlar. Kağan'ın akibetini öğrenmek için endişeyle patlayan aracın yanına koşarken, Leyla ve adamları da bölgeden uzaklaşmak için harekete geçmişlerdir. Ancak Leyla'nın son anda eline bir koz geçirdiğini sanması, hayatının en büyük hatası olacaktır.

Bu arada Türk Dünyası Kurultayı başarıyla tamamlanmıştır. Albay Kopuz ise Karon'un kampında bombardıman altında kalan Seyfi'ye ulaşmaya çalışır. Gelen bir istihbaratı değerlendiren Albay Kopuz, Kılıç Timi'ni operasyona çıkarır. Ancak operasyonda her şey yolunda gitse de Yörük Haydar'a kurulan korkunç plan, olayları içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.

Savaşçı son bölümde neler oldu?

Albay Kopuz şüphelerinde haklı çıkmış, gittiği dağ kulübesinde General Kutalmış'ı karşısında bulmuştur. Kağan Bozok hakkında tüm gerçekleri öğrenen Kopuz Albay, General'in açıklamalarını sorgular ve askerlik hayatıyla ilgili önemli bir kararın eşiğine gelir. Ancak General'in beklenmedik hamlesi Albay Kopuz'un her şeyi anlamasını sağlayacaktır.

Bu arada Leyla ve Karon, Türk Dünyası Kurultayı'na yapacakları bombalı eylem için hazırlanırlar. Türk Dünyası'nda siyasi bir krizi hedefleyen Karon, bombalı eylemi Kağan'a yaptırmayı planlar. Eylemden son anda haberi olan Kağan ise, plan doğrultusunda bombayı patlatmak için harekete geçerken, yakaladığı bir fırsatla, olayların seyrini değiştirecektir. SAVAŞÇI her Pazar akşamı 20:00'de FOX TV'de yayınlanıyor.

Savaşçı Dizisinin Konusu

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi...

Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye'nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır.

Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

Savaşçı Dizisinin Oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın yaptığı dizinin yapımcısı Hayri Aslan. Deneyimli oyuncuları ile göz dolduran dizinin başrol oyuncuları ve oynadıkları karakter; Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok), Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz), Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt), Fırat Albayram (Üsteğmen Serdar Türkmen),Burç Kümbetlioğlu (Başçavuş Bayram Bayat), Uğur Biçer (Üstçavuş Emre Durmuş), Bahadır Vatanoğlu (Astsubay Galip Aygün), Nazan Diper (Selver Bozok), Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez), Onur Özaydın (Kubilay Ketenci), Zeynep Elçin (Yıldız Bozok), Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç), Yeliz Akkaya (Hatice Bayat), Zeki Ocak (Sami Çelik), Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca), Serhat Nalbantoğlu (General), Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay)…