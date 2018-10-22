SAVAŞÇI İZLE: SAVAŞÇI 51. bölüm İZLE | SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM İZLEE Savaşçı son bölüm (Fox TV, Puhu, YouTube İZLE!)

Savaşçı izle, Savaşçı 51. bölüm izle, savaşçı yeni bölüm izle, savaşçı son bölüm izle, fox tv, puhu, youtube izle! Fox Tv'nin yeni dizisi Savaşçı başladığı günden beri izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Henüz 50 bölümü yayınlanmış olmasına rağmen büyük bir hayran kitlesi olan dizide heyecan bitmiyor. Dünyanın en korkutucu ve en iyi askeri timleri arasında gösterilen ‘Bordo Bereliler 'in hikayelerinden esinlenen dizinin başrollerinde ünlü oyuncular yer alıyor… Gerilimin had safhada olacağı yeni bölüm yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek. İşte Savaşçı yeni bölümle ilgili tüm detaylar…

Savaşçı- Kağan Bozok öldü mü?

Savaşçı'nın dün akşam yayınlanan son bölümünde neler oldu? Kağan Bozok araçtan çıkabildi mi, hayranları merakla bu sorunun cevabını arıyor...

Son bölümde Albay Kopuz ve Kılıç Timi'nin diğer üyeleri Yüzbaşı Bahtiyar'ın engellemelerine rağmen Haydar, Serdar ve Emre'nin vurulmuş olduklarını görünce büyük şok yaşarlar. Suikastlerin Kağan'la ilgisi olduğundan şüphelenen Albay Kopuz, olayın izini sürmeye başlar.

Kağan ise Leyla'ya neler yapabileceğini göstermiştir. Leyla'nın Kağan'la ilgili şüpheleri devam ederken, Karon Kağan'a yeni bir görev verir. Karon'a ulaşmak için işi kabul eden Kağan beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalırken, Albay Kopuz şüphelerinde haklı mı çıkacaktır?

Savaşçı yeni bölümde neler olacak?

Albay Kopuz şüphelerinde haklı çıkmış, gittiği dağ kulübesinde General Kutalmış'ı karşısında bulmuştur. Kağan Bozok hakkında tüm gerçekleri öğrenen Kopuz Albay, General'in açıklamalarını sorgular ve askerlik hayatıyla ilgili önemli bir kararın eşiğine gelir. Ancak General'in beklenmedik hamlesi Albay Kopuz'un her şeyi anlamasını sağlayacaktır.

Bu arada Leyla ve Karon, Türk Dünyası Kurultayı'na yapacakları bombalı eylem için hazırlanırlar. Türk Dünyası'nda siyasi bir krizi hedefleyen Karon, bombalı eylemi Kağan'a yaptırmayı planlar. Eylemden son anda haberi olan Kağan ise, plan doğrultusunda bombayı patlatmak için harekete geçerken, yakaladığı bir fırsatla, olayların seyrini değiştirecektir. SAVAŞÇI her Pazar akşamı 20:00'de FOX TV'de yayınlanıyor.

Savaşçı Dizisinin Konusu

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi...

Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye'nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır.

Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

Savaşçı Dizisinin Oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın yaptığı dizinin yapımcısı Hayri Aslan. Deneyimli oyuncuları ile göz dolduran dizinin başrol oyuncuları ve oynadıkları karakter; Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok), Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz), Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt), Fırat Albayram (Üsteğmen Serdar Türkmen),Burç Kümbetlioğlu (Başçavuş Bayram Bayat), Uğur Biçer (Üstçavuş Emre Durmuş), Bahadır Vatanoğlu (Astsubay Galip Aygün), Nazan Diper (Selver Bozok), Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez), Onur Özaydın (Kubilay Ketenci), Zeynep Elçin (Yıldız Bozok), Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç), Yeliz Akkaya (Hatice Bayat), Zeki Ocak (Sami Çelik), Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca), Serhat Nalbantoğlu (General), Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay)…