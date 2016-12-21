6 yıla yakın süredir Suriye’de devam eden savaş, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine yüz binlercesinin de evlerinden göç etmesine neden oldu. Savaşın kirli yüzünün çocukların üzerindeki etkisi, son olarak Halep’te yaşanan yoğun bombardımanda bir kez daha kendini gösterdi. Türkiye’nin yürüttüğü yoğun diplomasinin sonunda Halep’ten aileleri ile birlikte tahliye edilen binlerce sivil, Suriye’nin İdlib kırsalında kurulan derme çatma çadırlarda hem yaşamlarını hem de eğitimlerini sürdürmeye çalışıyor.

Zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren çocuklar eğitimlerinden de geri kalmamak için yoğun çaba gösteriyor. Bölgedeki cami, çocukların eğitimi için okula dönüştürülürken çevre köylerden gelen gönüllü Suriyeli öğretmenler de eğitim veriyor. Dondurucu kış şartları altında üşüyerek eğitimlerine devam eden çocuklar her şeye rağmen yüzlerindeki gülümsemeyi bırakmamaya gayret ediyor.

Patlak topla oynuyorlar

Çocukların tek oyuncağı ise patlak bir top. Onlarca çocuk, ders aralarında küçücük bir alanda patlak bir top ile oynayarak eğleniyor. Topun peşinden mutlulukla koşturan çocukların en büyük isteği ise kırtasiye malzemeleri, kışlık kıyafet ile soba. Özellikle gecelerin çok soğuk geçtiğini söyleyen çocuklar, "Eğitim için kırtasiye malzemelerine ihtiyacımız var. Hava burada çok soğuk ve ısınacak bir sobamız dahi yok. Sobaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

Zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Suriyeli öğretmen Hasan Cemal "Burada bir düzen yok. Çocukların kırtasiye malzemelerine ihtiyacı var. Havalar çok soğuk. Kışlık kıyafetleri neredeyse hiç yok. Elektrik ve soba ihtiyacımız var" dedi.

Bölgede incelemelerde bulunan Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Sadakataşı Derneği gibi yardım kuruluşları ihtiyaçların karşılanması noktasında çalışmalar yaptı. Yardım kuruluşları gerek çocukların kırtasiye ihtiyaçlarının gerekse ısınma ihtiyaçlarının kısa sürede giderilmesi yönünde harekete geçti.



Mehmet Altunışık

