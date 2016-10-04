Kilis’in Oylum köyündeki çocuklar geceleri bomba ve silah sesleriyle uyanırken, kadınları göçmen Suriyeli kadınların kocalarını ellerinden aldığından yakındı. Köyün erkekleri ise sınır ticareti yaptıkları günlere özlem duyuyor.

“Suriyeliler bize kaçtı, biz nereye gidelim”

Korkmalarına rağmen gidecek bir yerleri olmadığını anlatan Zeynep Avşar, “Suriyeliler kaçtı bize geldi. Biz nereye gidelim. Bizler korkmamıza rağmen gidecek yerimiz yok. Biz kendi halimizde yaşayan köylülerdik. Suriye’de iç savaş çıktı kaçıp bize geldiler. İlçemizde bizden çok Suriyeli yaşıyor. Suriyeliler hem işimizi hem eşimizi elimizden aldılar. Suriyeli kadınlarla evlilikler artınca yuvalar yıkıldı. Biz sadece ölüm korkusu yaşamıyoruz eş ve iş korkusu da yaşıyoruz” dedi.

“Kardeşçe gidip geldiğimiz Köylerden ölüm yağıyor”

Bir zamanlar gidip geldikleri Suriye köylerinden şimdi kendilerine ölüm yağdığını anlatan Hüseyin Sağlam ise eski günlere özlemini dile getirdi. Köyün yaşlılarından olan Sağlam, “Sınır bize çok yakın hatta üç kilometre ilerimizde hudut var. Buradan kuş bile uçmazdı. Çok sakin bir yaşantımız vardı. Köylülerimiz Suriye’ye gidip geliyorlardı. Gidip gelenler ticaret yapıp para bile kazanıyorlardı. Bayramlarda da ya karşımızdaki köylüler bize gelir ya da biz o köylülere kardeşçe gidip gelirdik. Şimdi bu günümüzden de yarınımızdan da endişeliyiz” diye konuştu.

“Fırat kalkanı harekatı güven veriyor”

Fırat Kalkanı Harekatıyla biraz olsun güven içerisinde yaşadıklarını söyleyen Abdurrahman Kahraman’da DAİŞ tehdidini daha önceki kadar hissetmediklerini söyledi.

Köyde esnaflık yapan Kahraman, “Daha önce neredeyse beş yüz metre mesafemizdeki köyde yaşanan çatışmaları görürdük. Şimdi Fırat Kalkanı Harekatıyla DAİŞ biraz daha sınırdan uzaklaştırılarak kontrol altına alındı. Şimdi zaman zaman uzaktan atılan roketler Kilis’e düşse de eskisi kadar korku ve endişe taşımıyoruz”

Çocukluklarını çatışma ve silah sesleri arasında geçiren köyün çocukları ise bazı geceler atılan bomba sesleriyle uyansalar da artık alıştıklarını söylüyorlar.

Ahmet Bilge