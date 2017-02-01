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Savaşta ağabeylerini kaybetti, 5 çocuğuyla Adana'ya sığındı

Suriye'de devam eden iç savaşta 2 ağabeyini kaybeden Yasin El Hüseyin, 5 çocuğuyla Adana'da bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

Savaşta ağabeylerini kaybetti, 5 çocuğuyla Adanaya sığındı

01 Şubat 2017 10:12
Savaşta ağabeylerini kaybetti, 5 çocuğuyla Adana'ya sığındı - Tıkla İzle

Suriye'de yaklaşık 6 yıldır süren iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyelinin mülteci durumuna düşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelir gelmez ülkesine mültecileri almamak için çıkardığı kararname ile tekrar gündeme geldi.
En fazla göçmene ev sahipliği yapan Türkiye ise Suriyelilere güvenli liman olmaya devam ediyor.
Suriye'den kaçıp Adana'ya gelen Suriyeli aileler devletin çadır kentinde kimi kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde kimileri ise kurdukları naylon çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Çocukları için Suriye'den kaçtı
Suriye'den kaçıp naylon çadırda yaşam mücadelesi veren mültecilerden biri de Yasin El Hüseyin. Hüseyin, Halep'te Beşar Esad askerlerinin attığı bombalar nedeniyle iki ağabeyini kaybedince ailesiyle ülkesini terk edip Türkiye'ye sığınmaya karar vermiş. Eşi Acer El Mahmut, çocukları Adile, Akda, Aişe, Abşar ve Muhammet El Hüseyin'i alıp yaya olarak yola çıkan Hüseyin, bin bir güçlükle sınırdan geçip Türkiye'ye giriş yapmış.

Sıcak yuvaya kavuşma özlemi
Hüseyin, sınırdaki Hatay'dan Adana'ya gelerek burada Suriyelilerin yoğun bulunduğu Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ne gelerek kurdukları çadırda yaşamaya başladı.
Göç ederken taşıdığı eşyalar ve çocuklar nedeniyle belinde kayma meydana gelen Yasin El Hüseyin, hastanede bir süre tedavi gördükten sonra ancak iki ay önce ayağa kalkabilmiş. Şimdi Hüseyin, 5 çocuğu ve eşiyle naylon çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Onların tek özlemi ise eski günlerdeki gibi sıcak bir yuvaya kavuşmak.

"Savaştan önce çok mutluyduk"
Savaştan önce Suriye'de çok mutlu olduklarını söyleyen Hüseyin, "Suriye'deki savaşta 2 ağabeyimi kaybettim. 5 çocuğum var. Suriye'den gelirken zorlandım belimden ameliyat oldum, 2 aydır yatıyordum yeni ayağa kalktım. Suriye’de çok mutluyduk, huzurluyduk, evimiz vardı. Savaşlardan dolayı buraya geldik. Burada halimizi görüyorsunuz. Bir şey dememize gerek yok" dedi.

Çocuklar yalın ayak çamurda geziyor
Muhammet El Hüseyin'in 4'ü okul çağındaki çocukları ise savaş nedeniyle mülteci konumuna düştüğü için okula gidemiyor. Naylon çadır önünde çamurda yalın ayak geziyorlar. Hava çok soğuk olmasına rağmen üstlerinde mont da yok.
Adile 10 yaşında olmasına rağmen 3 yaşındaki kız kardeşi Aişe'ye bakıyor. Anne ise eve ekmek getirebilmek için gündüzleri tarlalara çalışmaya gidiyor.

Fatih Keçe 

 


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