Olay Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesindeki bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan’daki savaştan kaçarak iş bulma ümidiyle abisi ile birlikte Türkiye gelen Ahmet adlı 18 yaşındaki genç, Kartepe İbrikdere’de bulunan bir hayvan çiftliğinde işe başladı. Dün gece hayvanların bakımı ile uğraşan genç, işi bittikten sonra kendisine ait iki gözlü odada ısınmak için soba yaktı. Yanan sobanın içinden köz dolu kazanı alarak yattığı odaya koyan genç, sabah saatlerinde çiftliğin kahyası tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu.

Kahyanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri gencin öldüğünü belirledi. Karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tahmin edilen gencin cansız bedeni, jandarma ekiplerince yapılan incelemenin arından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gürcan Yılmaz

KOCAELİ