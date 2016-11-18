Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Savaştan kaçan genç karbonmoboksit gazından zehirlenerek öldü

Savaştan kaçan genç karbonmoboksit gazından zehirlenerek öldü

Afganistan’daki savaştan kaçarak 1 sene önce Türkiye’ye gelen 18 yaşındaki genç, Kocaeli’de yeni işe başladığı bir hayvan çiftliğinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.


18 Kasım 2016 11:27

Olay Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesindeki bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan’daki savaştan kaçarak iş bulma ümidiyle abisi ile birlikte Türkiye gelen Ahmet adlı 18 yaşındaki genç, Kartepe İbrikdere’de bulunan bir hayvan çiftliğinde işe başladı. Dün gece hayvanların bakımı ile uğraşan genç, işi bittikten sonra kendisine ait iki gözlü odada ısınmak için soba yaktı. Yanan sobanın içinden köz dolu kazanı alarak yattığı odaya koyan genç, sabah saatlerinde çiftliğin kahyası tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu.

Kahyanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri gencin öldüğünü belirledi. Karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tahmin edilen gencin cansız bedeni, jandarma ekiplerince yapılan incelemenin arından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Gürcan Yılmaz
KOCAELİ 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!