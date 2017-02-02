Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla dün görevden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Safranbolu Cumhuriyet Başsavcısı Alper Zeki Gürel, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİYEYE ÇIKARILIRKEN AĞLADI

HSYK tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındıktan sonra gözaltına alınan Safranbolu İlçesi Başsavcısı Alper Zeki Gürel, adliyeye çıkarılırken ağladı.

Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen Safranbolu Başsavcısı Alper Zeki Gürel, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi tarafından soruşturma kapsamında dün açığa alınmıştı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Gürel hakkında gözaltı kararı çıkarması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince gözaltına alınarak emniyette sorgulandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gürel, adliye önünde kendisini bekleyen babası İbrahim Gürel’e sarılarak ağladı.

Karabük Adliyesi önünde oğlu Alper Zeki Gürel’in getirilmesini bekleyen baba İbrahim Gürel, gazetecilere açıklama yaparak, “Zerre kadar FETÖ ile ilgili bir şey bulsunlar onu evlatlıktan reddetmeye hazırım” dedi.

Yasin Erdem