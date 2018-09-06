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Savcı, Nazlı Ilıcak için müebbet istedi

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığınca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan 'Tahşiyeciler grubuna' ilişkin belgenin kendisinde bulunmasına ve bu konuda yazdığı yazı nedeniyle yargılanmasına devam edildi.

Savcı, Nazlı Ilıcak için müebbet istedi

06 Eylül 2018 12:22

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Nazlı Ilıcak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Ilıcak’ın 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. 

Savcının mütalaasının ardından söz alan Ilıcak, "Ben belge yayınlamadım. Sadece belge içeriğine dair açıklamada bulundum. Mütalaaya karşın savunmamı hazırlamak için süre talep ediyorum" dedi.

Ilıcak’ın mütalaaya karşın savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.  

 

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