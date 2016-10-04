Lüks aracıyla çarptığı polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ü şehit olmasına, bir polisin yaralanmasına neden olan ünlü yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’in yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 8 aydır tutuklu bulunan sanık Rüzgar Çetin ve avukatı hazır bulunurken, Alagöz ailesinden kimse katılmadı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Rüzgar Çetin'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savcı 22 yıla kadar hapsini istedi!

Rüzgar Çetin davasında mütalaasını açıklayan savcı, Çetin'in 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme hükmü açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Beşiktaş'ta bir polis memurunun ölümüne, bir polis memurunun ise yaralanmasına neden olan kazayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 8 aydır tutuklu yargılanan Rüzgar Çetin davasında mütalaasını açıklayan savcı, Çetin'in 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Son sözü sorulan Rüzgar Çetin, “Çok üzgünüm, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı” dedi.

Mahkeme hükmü açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

MAHKEMEYE ÇIKARILAN RÜZGAR ÇETİN SERBEST BIRAKILDI

Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’in yargılandığı davada mahkeme savcının tutuklama isteğine karşın Çetin'in tahliyesine karar verdi.