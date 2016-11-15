İstanbul İstiklal Caddesi’nde 19 Mart 2016’da gerçekleşen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan canlı bomba saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, DEAŞ’in Gaziantep sorumlu Ercan Ç., kardeşi Erkan Ç., Hüseyin K., Mehmet Mustafa Ç. ve İbrahim G. şüpheli, saldırıda yaralanan ve çoğunluğu yabancı 44 kişi mağdur olarak yer aldı.

Ercan Ç., Ercan Ç. ve Hüseyin K.’nın DEAŞ terör örgütü yöneticilerinden olduğu belirtilen iddianamede, saldırının ardından Gaziantep’te yakalanan Mehmet Mustafa Ç. ile İbrahim G.’nin DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları anlatıldı.

Tarlaya gömülü 2 adet bomba düzenekli yelek bulundu

İddianamede şüpheliler Mehmet Mustafa Ç. ve İbrahim G.’nin canlı bomba olarak hazır olduklarına da yer verilerek, saldırının ardından yapılan operasyonlarda, Gaziantep’te bir bağ evinin bulunduğu tarlada iki adet canlı bomba düzenekli yeleğin toprağa gömülü şekilde bulundukları ve yeleklerin bu isimler tarafından kullanılacağının tespit edildiği vurgulandı.

Canlı bombanın ölümünden de sorumlular

Şüphelilerin cep telefonu verileri ve HTS kayıtlarına da değinilen iddianamede, haklarında soruşturma yürütülen örgüt yöneticisi ve üyelerinin birbirleriyle bağlantılı oldukları anlatıldı. İddianamede, hain saldırıda 44 kişinin yaralandığı ve 4 kişinin öldüğü belirtilerek, örgüt yöneticisi 3 şüphelinin İstiklal Caddesi’nde kendini patlatan Mehmet Öztürk adlı saldırganın ölümünden de sorumlu oldukları ifade edildi. Bu kapsamda, 3 şüpheli canlı bomba dahil 5 kişinin ölümünden sorumlu tutuldu.

Rekor hapis istemi

Savcılık, şüpheliler Ercan Ç., Erkan Ç. ve Hüseyin K.’nın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Genel güvenliğin tehlikeye sokulması”, “Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak”, “5 kez kasten öldürme”, “44 kez kasten öldürmeye teşebbüs” ve “Terör örgütü yöneticiliği" suçlarından 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 5'er kez müebbet ve 410 yıldan 686 yıla kadar hapislerini istedi. Şüpheliler Mehmet, Mustafa Ç. ve İbrahim G. hakkında ise "terör örgütü üyeliği" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede, canlı bomba Mehmet Öztürk hakkında, öldüğü gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

İstiklal Caddesi’ni kana bulamıştı

Taksim İstiklal Caddesi’nde 19 Mart 2016 tarihinde Mehmet Öztürk (24) adlı saldırgan, sabah saatlerinde üzerinde bulunan bombayı patlatarak, İsrail vatandaşları Simha Simon Demri, Yonathan Suher, Avraham Godman ve İran vatandaşı Ali Rıza Khalman’ın ölümüne, 44 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Saldırının ardından emniyette DEAŞ üyesi olarak kaydı bulunan Mehmet Öztürk'ün polis tarafından 'Terör nitelikli kayıp şahıs' olarak arandığı ortaya çıkmıştı.

Başak Akbulut