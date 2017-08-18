Savcıdan FETÖ sanıklarına 'yavuz hırsız' benzetmesi

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında esasa ilişkin savunmasını yapan eski SAT personeli Ali Sarıbey, özellikle saat 00.30 ve 02.00 arasında Marmaris’e başka birilerinin geldiği ve bu saatler arasındaki kamera kayıtlarının karartıldığı yönündeki iddiaları sonrası duruşma savcısı Ali Cenk Düzgün söz aldı. Savcı Düzgün, “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, bazı sanıklar üzerine atılı suçlardan kurtulmaya çalışıyorlar. Dosyanın kovuşturma aşamasında tereddütleri ortadan kaldırmak açısından tüm delileri sunduk. Ekipler tarafından şehitlere yapılan müdahale ile ilgili zaman açıktır. Ancak görüyoruz ki, bazı sanıklar kendilerinden önce Marmaris’e başkalarının geldiğini ve olayı gerçekleştirdiğini iddia ediyorlar. Olayla ilgili zaman mefhumu hakkında çok sağlıklı bilgi veremeyen bazı tanıklardan yola çıkan sanıklar iki üç tanığın ifadesinden yola çıkarak kimseyi yanıltmaya kalkmasın. Burada şehitlerin katilinin kim olduğu açıktır. 112 kayıtlarında Şehit polis Nedip Cengiz Eker ile ilgili ekiplere 03.56’da ihbar yapılıyor, olay yerine 04.01’de varılıyor ve 04.40’da hastaneye intikal ettiriliyor. Şehit polis Mehmet Çetin için 04.27’de ihbar yapılıyor, 04.31’de ekipler olay yerine ulaşıyor ve 05.10’da hastaneye getiriliyor. Tanıklar olayların 03. 30’dan itibaren yaşandığını belirtiyorlar” dedi.

Bekir Tosun