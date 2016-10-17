Yanıkoğlu, gerçekle bağdaşmayan çok farklı yorum ve haberlerin yapıldığını dile getirerek tüm delillerin titizlikle toplandığını ve araştırmaların devam ettiğini bildirdi. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Yanıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı yazılı ve görsel medyada 14 Ekim Cuma günü ikametinin önünde kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 25 Mart 2013 doğumlu mağdure Irmak Kupal’ın akıbeti ve kaybolması hakkında gerçekle bağdaşmayan çok farklı yorum ve haberlerin yer alması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca basın açıklaması yapılması gereği doğmuştur. Bu bağlamda küçük mağdurenin kaçırılmış ise ne şekilde kimler tarafından kaçırıldığı veya ne şekilde kaybolduğu yönünde ayrıntılı soruşturma yapılmakta olup, bu olaya ilişkin tüm deliller titizlikle toplanmakta ve araştırılmakta, küçük mağdureyi bulmak için arama ve bulma çalışmaları adli ve teknik imkanlar kullanılıyor. Bununla birlikte Alaşehir ilçesinde görev yapan kolluğun da tüm imkanlarından da faydalanılarak yoğun bir şekilde çalışılmakta olup soruşturma yukarıda belirtilen doğrultuda devam ediyor. Gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verleceği tüm kamuoyu ve halkımızın bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı.