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Savcıya bülbül gibi öttü

Savcıya bülbül gibi öttü
Savcıya bülbül gibi öttü

Reyhanlı’daki saldırının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, savcıya verdiği ifadede, 14’ü saldırıyla ilgili toplam 24 ismi açıkladı.

Reyhanlı'da 53 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazik, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Terörle Mücadele ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Nazik'in 24 ismi teşhis ettiği öğrenildi. Nazik'in teşhis ettiği 24 kişiden 14'ünün saldırıyla ilgili kişiler olduğu belirtildi. Savcılık 14 kişiden firari olan bazı sanıklarla ilgili yakalama kararı çıkartacak. 

Nazik'in adliyedeki işlemleri devam ediyor.  

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