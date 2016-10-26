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"Savcıyım" diyerek aradığı yaşlı çiftçinin 30 bin lirasını dolandırdı

Osmaniyeli yaşlı çiftçi, telefonla arayarak kendisini ’savcı’ olarak tanıtan dolandırıcıya 30 bin lira parasını kaptırdı.

&quot;Savcıyım&quot; diyerek aradığı yaşlı çiftçinin 30 bin lirasını dolandırdı

26 Ekim 2016 14:48

Alınan bilgiye göre, Osmaniye’de yaşayan ve çiftçilikle uğraşan İ.B.’yi (72) telefonla arayan dolandırıcılar, "savcı" olduklarını ve kimlik bilgilerinin Diyarbakır’daki bir dolandırıcı şebekesi tarafından ele geçirildiğini, bunun için en yakın polis merkezine gitmesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcıların kendisini dolandırmak istediğini anlayan İ.B., banka hesabında bulunan parasına bloke koydurdu. Daha sonra İ.B.’yi tekrar arayan dolandırıcılar, savcılık olarak dolandırıcıları yakalamaya çalıştıklarını ve bunun için hesaplarına 30 bin lira para yatırmasını istedi.

İ.B. ile konuştuktan sonra, İ.B.’nin eşiyle iletişime geçen sahte savcı, kocasının kimlik bilgilerinin bir dolandırıcı şebekesi tarafından ele geçirildiğini ve kendilerine yardım etmek için arayanlara evde polisin arama yaptığını söylemesini istedi. Eşini arayan İ.B., evde 4 polisin arama yaptığını duyması üzerine bankada bulunan 30 bin lirayı dolandırıcıların hesabına aktardı. Banka görevlilerinin kendisini araması üzerine bankaya giden İ.B., dolandırıldığının farkına vardı. İ.B. emniyet müdürlüğüne giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Kasım Karadağ 

Etiketler: dolandırıcılık, sahte savcı


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