İstanbul'da özel bir bankanın bankamatiğine zarar veren grubu takibe alan polis ekipleri, bankaya ait kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından kimlikleri tespit edilen şahısların kendilerini kaymakam, savcı gibi tanıttıkları ve bu şekilde birçok dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, zanlıları yakalama çalışmaları başlattı. Bu kapsamda 8 şahıs gözaltına alındı.

Polis ekipleri cezaevinden kaçtığı öğrenilen K.A. (27) isimli zanlının evinde yaptığı aramada ise bilgisayar kasası, laptop, telefon ve sahte sürücü belgesi ele geçirdi. Yakalanan tüm zanlıların 12 ilde toplam 31 dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi. Olayla ilgili 8 şahıs gözaltına alındı.

Zanlıların vatandaşları dolandırarak hesaplarına geçirdikleri paraları banka şubesinden çekmeleri, kameralara yansıdı.

CENK İŞVER