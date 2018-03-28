SAVDES-SEN ve Aytemiz'den işbirliği

Aytemiz, imzaladığı sözleşmeyle Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının yetkili sendikası olan Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) üyelerine avantajlı yakıt alımı sağlayacak olan Aytemiz Kartların teslimatını gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada; sözleşme kapsamında SAVDES-SEN il temsilciliklerinden Aytemiz Kartlarını alarak aktif hale getiren ve kart bilgilerini eksiksiz olarak dolduran tüm SAVDES-SEN üyeleri, anlaşmalı istasyonlardan Aytemiz Kart ile yapacakları yakıt alımlarında Aytemiz’in Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) bildirdiği tavan fiyatlar üzerinden otogaz, benzin ve motorinde avantajlı yakıt alımı yapabilecek.

Kampanyaya katılmak isteyen SAVDES-SEN üyeleri, şirket tarafından belirlenen kısa mesaj numarasına mesaj atarak dahil olabilecekler.