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Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı’nda 9.4 milyar dolarlık 55 proje değerlendirildi

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı’nda toplam 9.4 milyar dolar (36 milyar TL) bedeli olan 55 proje değerlendirildi.

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısında 9.4 milyar dolarlık 55 proje değerlendirildi

31 Ocak 2018 21:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve yaklaşık 6 saat 45 dakika süren Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'ndan sonra yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Savunma Sanayi İcra Komitesi, yapılan yasal düzenleme sonrasında ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere toplanmıştır. Toplantıda, 'Zeytin Dalı Operasyonu'nda ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 9.4 milyar dolar (36 milyar TL) bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir.”

Derya Yetim

 

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