Savunma Sanayisinde millileşme hız kesmeden devam ediyor

Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraki olan ve 2018 yılında dünya savunma şirketleri arasında ilk 100 listesine giren (Defence News Top100) STM'de genel müdür değişikliğiyle birlikte yeni dönem başladı. 2000 yılından itibaren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. bünyesinde önemli görevlerde yer alan Murat İkinci, yeni genel müdür oldu.

2023 vizyonu doğrultusunda çalışmalar devam edecek

2013 yılından beri STM'de üst yönetimde görev yapan Murat İkinci, şirkette Genel Müdürlüğe atandı. Murat İkinci'nin Genel Müdür olrak atanmasının ardından Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir atama ile birlikte STM'yi ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Türkiye'nin 2023 hedeflerinin en büyük başlıklarından biri olan savunma sanayinde yerlileşme ve millileşme hamlesinin gerçekleşmesi için savunma sanayi, çalışmalarına devam edecek.

Askeri gemi ihracatına hız verilecek!

Savunma Sanayi'ne; kritik teknolojiler, yenilikçi ürün ve sistemler kazandıran STM, milli ve uluslararası projelerde uzmanlaştığı askeri gemi tasarım ve mühendislik-inşa-modernizasyon alanlarında Pakistan Denizde İkmal Gemisi ve Agosta-90B Denizaltı Modernizasyon projelerinde olduğu gibi ihracat çalışmalarını devam ettirme ve pazarı çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Karar destek sistemleri yerli ve milli olarak geliştirilip ihraç edilecek

Kamikaze ve gözetleme Drone'ların tasarımı ve geliştirilmesi konusunda önemli mesafe kat eden STM, bu konudaki çalışmalarına hız verecek. STM bu alanda Türkiye'de elde ettiği deneyimi yeni dönemde stratejik pazarlara yönelik ihracat ile pekiştirmeyi amaçlıyor.

Uzay teknolojilerinde mikro gözlem uydusu Lagari ve denizlerde gemilerin takibini sağlayan nano uydu Pirisat'la atılım yapan STM, yeni projelere imza atmayı planlarken bütünleşik siber güvenlik çözümleri ve büyük veri analitiği konusunda da Türkiye'nin ihtiyaçları çerçevesinde kritik alt yapıların korunması, karar destek sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi gibi önemli çalışmaları yürütecek.

Cumhurbaşkanlığı'nın ve SSB'nin Savunma Sanayi'ne çizdiği vizyonla hareket eden STM, mevcut yeteneklerini daha da geliştirerek Türkiye'de ve yurt dışında özgün projeler gerçekleştirmeye ve ihracatta öncü olmaya devam edecek.