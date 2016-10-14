OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ev sahipliğinde yapılan etkinliğe sektörün devleri büyük ilgi gösterdi. 33 ülkenin katılımı ile gerçekleşen etkinlik, savunma ve havacılık sektörlerinin küresel çapta faaliyet gösteren şirketlerini yerel şirketler ile bir araya getirdi. Türk şirketleri ile gerçekleşen ikili görüşmeler ile gelecek dönemde Ankara’nın sektördeki payını artırması hedefleniyor.

Görüşmelere destek veren Ankara Kalkınma Ajansı, 30’dan fazla uluslararası şirket ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ankara’da yatırım iklimini anlatan Ankara Kalkınma Ajansı uzmanları, şirket yetkililerine sunulan destekler konusunda da bilgilendirmelerde bulundu.

Öte yandan Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’nın en önemli sektörlerinden olan savunma ve havacılık sektörüne desteğini ICDDA organizasyonu kapsamında da gösterdi. Ajans, 12 Ekim akşamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde üst düzey yetkililerin katıldığı bir kokteyle de ev sahipliği yaptı. Savunma sanayinin önde gelen küresel temsilcisinin katıldığı organizasyonda Anadolu Medeniyetleri Müzesi konuklara gezdirilerek medeniyetimizin zenginliği hakkında bilgi sahibi olmaları ve 600 yıllık müze binasının görkemi altında iş birliği fırsatlarını geliştirmelerine imkan sağlandı.



Benan Özben

