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Savur'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Savur ilçesinde iki şüpheliye ait adreste yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Savurda silah ve mühimmat ele geçirildi

11 Temmuz 2017 23:59

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün iki şüpheliye ait adreste yapılan arama-tarama faaliyetleri neticesinde, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M1 piyade tüfeği, 1 adet G1 piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 20 adet G1 mühimmatı (yurtdışı menşeli), 11 adet AK-47 mühimmatı (yurtdışı menşeli), 332 adet Bixi mühimmatı (yurtdışı menşeli) ve 6 adet AK-47 şarjör kılıfı ele geçirilmiştir. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla İlimiz genelinde, Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.  

Beril Solmuşgül
 

Etiketler: mühimmat, savur, silah


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