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Sayaç okuyanlara köpek eğitimi

Bursa'da sayaç operatörlerine köpek saldırılarına karşı eğitim verildi. Eğitim sonrası yapılan tatbikatta operatörlerin köpeklerden korunmak için hangi metodları kullanacakları anlatıldı.

Sayaç okuyanlara köpek eğitimi

30 Ekim 2017 10:20
Sayaç okuyanlara köpek eğitimi - Tıkla İzle

Bursa'da sayaç operatörleri sık sık köpeklerin saldırısına uğruyor. Son kurbanlardan birisi de Ramazan Şenler oldu. Şenler, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa bölgesinde bir köpeğin saldırısına uğradı.Bunun sonrası doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarını okuyan personele köpek eğitimi verilmeye başlandı.

Bursa Köpek Eğitim Merkezi'ne gelen sayaç okuma personelleri köpeğin serbest olduğu bir alanda nasıl davranmaları gerektiğini uygulamalı olarak öğrendiler. 10 yıldır doğalgaz sayacı okuyan ve geçtiğimiz kendisi de bir köpek tarafından ısırılarak ölümden dönen Ramazan Şenler, başından geçenleri anlattı. Şenler, "Hasanağa bölgesinde köpek tarafından ısırıldım. Doğalgaz sayacını okumam gereken yer bir villaydı. Binada kimse yoktu, sayaç da içerideydi. Kimse olmadığını gördüm. Hava yağmurluydu. 'Doğalgaz' diye seslendim ama hayvan ses vermedi. Merdiven boşluğuna sinmiş. Birden karşı karşıya geldik. Hayvan bağlı değildi ve kaçacak alan bulamayarak önce yere oturdum. Göz göze geldik. Köpek o an durdu. Boş bir anını yakaladığımı düşündüm ve yandaki villanın çitlerinden atlamak isterken köpek koluma yapıştı ve beni yere yatırdı. Sağ kolumu arka tarafından koparırcasına silkelemeye başladı. Şuurumu kaybettim. Kolumu boğazıma doğru kapattım. Sonra kendime geldim. Köpek yoruldu ve ağzı kanalar içinde kalmıştı. İkinci defa çitlere yöneldim bu defa kalçamdan yakaladı. Üzerimi parçaladı. Elimdeki fatura yazılan cihazla kafasına vurdum. Bırakmıyordu. Köpek yorulunca bende kendimi çitlere atarak kurtuldum. Şimdi burada köpeklere karşı nasıl davranmamız gerektiğini öğrendim. Bu eğitimler çok faydalı oldu" diye konuştu.

Bursa Köpek Eğitim Merkezi sahibi Mustafa Aydın, "Sahada çalışan, elektrik, su, doğalgaz sayaçlarını okuyan arkadaşlara köpek eğitimi veriyoruz. Köpekli yerlere girerken yaşadıkları sıkıntılara karşı ne yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Burada teorik ve pratik olarak gösteriyoruz. Şu ana kadar 2 bin kişiye eğitim verdik. Diğer illerde de bu çalışmayı yapıyoruz. Bu tarz eğitimler de zorunluluk haline gelecek. İnsanlar köpeklere karşı nasıl davranması gerektiğini bilmiyor" diye konuştu. 

Samet Doğru - Abdullah Çibir

Etiketler: bursa, köpek eğitimi, sayaç

 

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