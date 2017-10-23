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Sayısal fazlalık yerine nitelikli turist

Bölge turizminin farklı bakış açılarıyla masaya yatırıldığı ve çözüm önerilerinin ortaya konduğu “Elbette Marmaris” konulu panel ulusal basından gazeteciler, köşe yazarları, oda başkanları, dernekler, STK’lar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi.

Sayısal fazlalık yerine nitelikli turist

23 Ekim 2017 21:04

Marmaris Belediyesi tarafından, Turizm Araştırmaları Derneği'nin (TURAD) katkılarıyla gerçekleştirilen panelde ülke ve bölge turizmi, farklı açılardan ele alındı. 22 Ekim Pazar günü düzenlenen panelin moderatörlüğünü geçmiş dönem Turizm Bakanlarından Bahattin Yücel üstlendi. 100'e yakın kişi tarafından ilgiyle takip edilen panelde; Posta Gazetesi yazarı Yazgülü Aldoğan - Yunanistan'da tatil gözlemleri, Prof. Dr. Faruk Şen - Almanya'daki Türkler ve sektörel araştırma sonuçları ve Hürriyet Gaztesi'nden Mehmet Tezkan - Türkiye'nin siyasi ve ekonomik durumunun turizme etkileri başlıklı konuşma yaptı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, sayısal fazlalık yerine, nitelikli turist istediklerini vurguladı. 80’li yıllarda çıkartılan Turizm Teşvik Kanunu’ndan sonra hızlı ve kontrolsüz yapılaşmaya göz yumulmasının turizmde yapılan en büyük hata olduğunu belirtti. 3 dönemdir kaçak yapılarla kararlı mücadelelerini sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Acar, bir yandan da turizmde yaşanan kötü gidişe göğüs gerdiklerini vurguladı. Her şeye rağmen Marmaris’in çıtasını yükselttiklerini söyleyen Acar, planlı ve programlı çalışmalarının süreceğinin de altını çizdi.

2.5 saat süren panel kapsamında konuşmacılar Marmaris özelinde turizm için somut önerilerde bulunurken, Belediye Başkanı Ali Acar da kapanışta ikinci kez çıktığı kürsüde şunları söyledi; “Bu panelin kendi adıma çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Biraz acı olsa da gerçekler ortaya konuldu. Kendi adımıza bazı dersler çıkardık. Aldığımız önlemlerle hizmet kalitesini arttırıp turist memnuniyetini daha üst noktaya taşımayı hedefleyeceğiz” 

Vural Efecik
 

 

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