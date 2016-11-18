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Sayısal Loto 19 Kasım 2016 sonuçları tıkla öğren (Sayısal Loto çekilişi sorgula)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto sonuçları 19 Kasım Cumartesi akşamı belli olacak. Sayısal Loto sonuçlarına göre kimler zengin olacak? Loto sonuçları 19 Kasım şanslı bilet hangi şehirden çıkacak? Merakla beklenen Sayısal Loto sonuçları 19 Kasım 2016 Cumartesi günü belli olacak.

Sayısal Loto 19 Kasım 2016 sonuçları tıkla öğren (Sayısal Loto çekilişi sorgula)

18 Kasım 2016 22:46

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları 19 Kasım Cumartesi akşamı belli olacak. Çekiliş sonrası şanslı numaralar belli olur olmaz haberimizde yer alacak. Şanslı numaraların hangileri olduğunu,  ve 19 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekilişinde zengin olup olmadığınızı sitemizden öğrenebilirsiniz. Milyonlarca insanın merakla beklediği Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını 19 Kasım Cumartesi akşamı bu başlık altında bulabilirsiniz. 

SAYISAL LOTO 19 KASIM SONUÇLARI SAAT 21:00'DA BELLİ OLUR OLMAZ HABERİMİZDE YER ALACAKTIR... TAKİPTE KALINIZ...

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NASIL ALINIR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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