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Sayısal Loto 30 Aralık 2017 Cumartesi çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto şanslı numaralar hangileri?

Sayısal Loto 30 Aralık 2017 Cumartesi çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto şanslı numaralar hangileri? Sayısal Loto 30 Aralık 2017 sonuçlarına bu haberimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Sayısal Loto sonuçlarına göre kimler zengin oldu? Loto sonuçları 30 Aralık şanslı bilet hangi şehirden çıktı? İşte Sayısal Loto 30 Aralık 2017 talihli numaralar, 30 Aralık Sayısal Loto çekilişi numaraları ve tüm ikramiye kazanan biletler için sıralı liste ve bilet sorgulama yap.

Sayısal Loto 30 Aralık 2017 Cumartesi çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto şanslı numaralar hangileri?

30 Aralık 2017 18:10

30 Aralık 2017 Sayısal Loto çekişi sonuçları bu akşam belli oldu. Çekiliş sonrası şanslı numaralar sitemizde yayınlanıyor, sizler de biletinize haberimizden bakabilirsiniz. Şanslı numaraların hangisi olduğunu ve 30 Aralık 2017 Sayısal Loto çekilişinde zengin olup olmadığınızı sitemizden sorgulayarak öğrenebileceksiniz.

30 ARALIK 2017 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. 

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NASIL ALINIR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.
 

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