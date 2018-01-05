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Sayısal Loto 6 Ocak 2018 sonuçları tıkla öğren (Sayısal Loto çekilişi sorgula)...

Sayısal Loto 6 Ocak sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto sonuçlarına göre kimler zengin olacak? Loto sonuçları 6 Ocak 2018 şanslı bilet hangi şehirden çıkacak? İşte Sayısal Loto 6 Ocak talihli numaralar, 6 Ocak Sayısal Loto çekilişi numaraları ve tüm ikramiye kazanan biletler için sıralı liste ve bilet sorgulama yap..

Sayısal Loto 6 Ocak 2018 sonuçları tıkla öğren (Sayısal Loto çekilişi sorgula)...

05 Ocak 2018 23:00

6 Ocak 2018 Sayısal Loto çekişi sonuçları bu akşam açıklanacak. Çekiliş sonrası şanslı numaralar belli olur olmaz sitemizde de yer alacak. Şanslı numaraların hangisi olduğunu ve 6 Ocak Sayısal Loto çekilişinde zengin olup olmadığınızı sitemizden sorgulayarak öğrenebileceksiniz.

30 Aralık 2017 sonuçları

Sayısal Loto 6 Ocak 2018 sonuçları tıkla öğren

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NASIL ALINIR?

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

SAYISAL LOTO BİLET PARASI NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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