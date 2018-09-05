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Sayısal Loto çekiliş sonuçları (5 Eylül 2018) açıklandı! | İşte 5 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları (5 Eylül 2018) açıklandı! | İşte 5 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları. Sayısal Loto 5 Eylül çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 5 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Peki, 1146. hafta çekilişi yapılan Sayısal Loto'da şanslı numaralar hangileri oldu? 5 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonuçları haberimizin devamında...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları (5 Eylül 2018) açıklandı! | İşte 5 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları

05 Eylül 2018 21:55

Sayısal Loto çekiliş sonuçları (5 Eylül 2018) açıklandı! | İşte, 5 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları. 5 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonuçlandı. Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği 5 Eylül Sayısal Loto çekilişsonuçlarını belli oldu. Şimdi vatandaşlar 5 Eylül 2018 Sayısal Loto çekilişsonuçlarında bu hafta hangi numaralar kazandırdığını sorguluyor. İşte, 5 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 5 Eylül 2018, 5 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları

5 EYLÜL 2018 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 Eylül 2018 Sayısal Loto çekiliş sonucunda kazanan şanslı numaralar;

6, 7, 9, 14, 26, 35,

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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